Festival KinoCaen – 11ème édition
Théâtre Foz, 1ter Rue Eustache Restout, Caen
29 avril - 6 mai 2022

La devise du mouvement kino, né il y a 20 ans du côté de Montréal : « Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant ! » Seule contrainte : constituer une équipe, réaliser un film ne dépassant pas 5mn, et le finaliser (écrire, tourner, monter, projeter) en 72 heures !

festivalkinocaen@gmail.com
https://www.kinocaen.com/festival-kinocaen/

