Festival Kidanse : Ziguilé Château-Thierry, 26 mars 2022, Château-Thierry.

Festival Kidanse : Ziguilé Château-Thierry

2022-03-26 – 2022-03-26

Château-Thierry Aisne

TRÈS-D’UNION

Jouer à la course, sauter, hurler, chanter, se cacher ou grimper aux arbres : quand on est petit·e·s, on fait tou·te·s ces mouvements spontanément sans y penser et sans avoir peur des regards ou des préjugés. Mais quand on grandit, on a tendance parfois à oublier un peu cette énergie débordante liée à l’enfant que l’on a été. Heureusement, Émilie Smith et Éric Maufrois sont là, avec leur spectacle d’acrobaties en duo, où une furieuse envie de jouer mène la danse !

Dans un décor jonché de boules de papier froissé, signe de leurs jeux passés, les deux artistes réuni·e·s dans ce duo complice s’amusent à chuter, se porter, voltiger, se lancer dans les airs et se rattraper l’un·e l’autre. Déployant à tout-va une énergie fraîche et franche, on a l’impression qu’ensemble ces deux-là jouent autant à se faire peur qu’à apprendre à avoir confiance en l’autre, comme lorsqu’on se lance les yeux fermés vers une nouvelle aventure. Originaires de La Réunion, Émilie Smith et Éric Maufrois sont parti·e·s du mot créole « ziguilé » pour bâtir ce main à main, puisque l’expression désigne un moment où l’on se chamaille, et signifie aussi faire comme on veut, être libre de ses mouvements. À travers un langage physique et poétique traduit par les portés acrobatiques, les deux artistes recherchent des élans qui naviguent entre prise de risque et joie enfantine, porté·e·s par une imagination sans limite. Ziguilé risque bien de nous transporter à travers toutes ces émotions, comme une invitation à embrasser pleinement la vitalité d’un corps qui retrouve la joie de bouger dans tous les sens.

infos – réservations

A partir de 4 ans

→ 03 23 82 53 34

→ publics@echangeur.org

Guillaume Belaud

Château-Thierry

dernière mise à jour : 2022-01-28 par