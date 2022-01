Festival Kidanse : Twice 2 Château-Thierry, 5 mars 2022, Château-Thierry.

Festival Kidanse : Twice 2 Château-Thierry

2022-03-05 18:00:00 – 2022-03-05

Château-Thierry Aisne Château-Thierry

ALEXANDER VANTOURNHOUT, AÏCHA M’BAREK, HAFIZ DHAOU

Twice signifie deux fois, car voici deux danses à découvrir en un seul spectacle. D’abord un solo rigolo intitulé Épaulette, dansé par Astrid Sweeney, puis un duo envoûtant appelé D’eux, qu’elle interprète rejoint par une deuxième danseuse, Johanna Mandonnet. Soit deux occasions de découvrir l’écriture de chorégraphes qui ont composé ces univers tout en contraste et en complémentarité.

On commence par un drôle de personnage. Elle est habillée avec une jupe, des chaussures à hauts talons, un blouson et elle semble bien embêtée, coincée dans ses propres vêtements. Dans Épaulette, la danseuse Astrid Sweeney essaie de se dépêtrer de tout ce qui la bloque et l’empêche d’être libre de ses mouvements. Avec beaucoup d’énergie, elle se met à sauter sur place et à se contorsionner pour essayer de s’en sortir. La danse devient drôle lorsque les habits que l’on porte nous jouent des tours, car elle permet de détourner la contrainte en une joyeuse échappée. Nous glissons ensuite dans un monde en deux couleurs. Une danseuse tout en blanc, l’autre tout en noir et le décor a revêtu les mêmes teintes. Sur une musique entêtante, elles sont ensemble mais chacune dans leur espace et leur couleur. Nous voilà au cœur de ce que signifie être deux : comment faire pour rester soi-même lorsque l’on pulse sur un rythme commun ? Les interprètes sont à la recherche d’un point d’équilibre dans la rencontre, entre exploration de leur singularité et de leur complicité.

infos – réservations

Dès 6 ans

→ 03 23 82 53 34

→ publics@echangeur.org

+33 3 23 82 87 22

Frédéricio Vino

