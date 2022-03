Festival Kidanse : strange garden Château-Thierry, 9 avril 2022, Château-Thierry.

Festival Kidanse : strange garden Château-Thierry

2022-04-09 – 2022-04-09

Château-Thierry Aisne

Une ambiance mystérieuse et une atmosphère brumeuse se dessinent devant nous. Plongé·e·s dans l’obscurité, nous voici arrivé·e·s dans un bien drôle de jardin. À première vue, pas d’herbe tendre, d’arbres ni de fleurs de toutes les couleurs par ici. Mais où est-on ? Et qu’est-ce qui est tapi dans les reliefs de ce monde étrange, qui semble sur le point de s’animer comme par magie, si tant est que l’on veuille bien y regarder de plus près ?

C’est peut-être la nuit, car la lumière bleutée est douce et au départ on n’y voit pas grand-chose. Mais voici qu’une grande flaque noire s’agite sur le sol et ce qui ressemble à de drôles de petits monstres commencent à bouger, à ramper ! Des êtres de tissus, de plastique et de lumière surgissent et s’animent, se déplaçant à présent sur scène comme dans un monde enchanté. On se demande si l’on a devant nous des insectes géants, des plantes incroyables, des créatures dotées de supers-pouvoirs qui viendraient d’une autre planète, ou même des figures masquées tout droit sorties des rêves… Ces petits monstres semblent jouer à se métamorphoser constamment, tout comme le paysage qui varie en fonction de leurs déplacements. À chacun·e de nous d’y voir ce que l’on veut, pour jouer à se faire peur ou à s’amuser ! La chorégraphe Colette Sadler nous invite à découvrir les protagonistes d’un monde onirique lovés au sein de ce jardin poétique et nébuleux, où l’on ne sait jamais trop qui l’on va croiser et ce qui s’apprête à surgir sous nos yeux…

Dès 6 ans

→ 03 23 82 53 34

→ publics@echangeur.org

+33 3 23 82 87 22

Strange garden

Château-Thierry

dernière mise à jour : 2022-03-02 par