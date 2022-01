Festival Kidanse : pourquoi un arbre est une poule ? Château-Thierry, 16 mars 2022, Château-Thierry.

Festival Kidanse : pourquoi un arbre est une poule ? Château-Thierry

2022-03-16 14:30:00 – 2022-03-16

Château-Thierry Aisne

C’est une bonne question que nous posent là en préambule le chorégraphe et danseur Marc Lacourt et l’autrice et dessinatrice Delphine Perret. Pourquoi les choses sont telles quelles sont, est-ce que l’on pourrait s’amuser à tout renommer et envisager autrement si on le décidait ? Danse et dessin s’amusent ici main dans la main à démantibuler les mots et à poétiser tout ce qui nous entoure.

Comme une session de bricolage, voici un spectacle qui entend bien refaire le monde en examinant ses éléments pour le dessiner autrement. D’où vient ce que l’on voit, ce qui existe, autant une poule qu’un dessin ou qu’un spectacle de danse ? En duo, les deux artistes n’ont pas peur d’aller convoquer le chaos, le désordre et le fouillis pour faire naître un spectacle dansé-dessiné à partir d’une page blanche ou d’une scène vide. Qu’est-ce que l’on peut imaginer comme forme, en lien avec nos imaginaires ? Comment peut-on refabriquer, ré-imaginer les choses à l’aide de quelques objets, de mots, de feutres et de crayons ? La danse joue à chercher son chemin, les mots glissent d’une signification à l’autre. Objets et dessins sont eux aussi mis en mouvement pour faire valser le sens et l’ordre établi de façon joyeusement décalée. Le mystère de la création devient ici une piste de jeu partagée, dans un univers où une poule peut effectivement tout à fait devenir un arbre !

A partir de 4 ans

infos – réservations

→ 03 23 82 87 22 – 07 69 72 92 55

→ billetterie@echangeur.org

Pourquoi un arbre est une poule

Château-Thierry

