Festival Kidanse : le lapin et la reine Château-Thierry, 2 avril 2022, Château-Thierry.

Festival Kidanse : le lapin et la reine Château-Thierry

2022-04-02 – 2022-04-02

Château-Thierry Aisne Château-Thierry

Le Lapin et la Reine c’est l’histoire d’une amitié entre un mystérieux lapin blanc et une reine en kimono. Oscillant entre “Le pays des damiers”, où tout est chorégraphié, chronométré au millimètre-près, et “L’autre côté”, où les choses ne sont pas toujours fidèles aux apparences, nos deux personnages vivent ensemble de nombreuses aventures. Librement inspiré de l’univers d’Alice aux pays des merveilles, ce spectacle, qui aborde avec humour et sensibilité la question de la différence, nous emmène dans un monde magique et mouvant où la danse se mêle à une histoire qui se raconte en langue des signes, en musique, en lumière et en mouvement.

La Reine a toujours fait cavalière seule. Ces parties d’échecs, elle les connaît par cœur et maîtrise son jeu à la perfection. Mais lorsqu’elle se retrouve propulsée au beau milieu de ce qui semble être un jeu d’échecs géant, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Déboussolée par cet échec, c’est à l’aide d’une amitié inespérée avec un mystérieux lapin blanc qu’elle retrouvera finalement ses repères. Il lui fera découvrir son monde à lui. Un monde mouvant, rempli de couleurs, qui changent au gré de ses humeurs. Par leur rencontre, ces deux personnages que tout oppose, nous emmènent au cœur de ce qui fait la richesse de la différence. En explorant les lignes de séparation entre deux univers qui n’ont pas l’habitude de communiquer, la chorégraphe Nina Vallon et son équipe dessinent des chemins pour mieux se comprendre, et être attentif·ve·s les un·e·s aux autres. Cet univers contrasté devient ainsi un terrain sensible et vivant où les langages se rencontrent, pour affiner nos perceptions et changer nos façons de lire le monde.

infos – réservations

→ 03 23 82 53 34

→ publics@echangeur.org

+33 3 23 82 87 22

Le lapin et la reine

Château-Thierry

