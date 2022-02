Festival Kidanse : Donne moi la main Château-Thierry, 9 mars 2022, Château-Thierry.

Festival Kidanse : Donne moi la main Château-Thierry

2022-03-09 – 2022-03-09

Château-Thierry Aisne

Les chorégraphes Elise Lerat et David Rolland aiment que la danse soit partagée. Pas seulement en étant spectateur·rice, mais en vous invitant toutes et tous à y participer. Imaginez un spectacle dont vous êtes les héro·ïne·s et qui se passe à l’école, en plein dans la cour de récréation ! Improvisation et créativité sont au rendez-vous le temps de cette chorégraphie collective, pour revisiter la géographie d’un endroit bien connu, et peut-être l’aborder autrement.

Si vous êtes à l’école en ce moment-même, ou que vous y avez été, vous l’avez sans doute remarqué : souvent, la cour est pleine d’inégalités, plus ou moins visibles. De grands terrains de jeux sont dessinés au sol, certain·e·s y galopent librement dès que sonne la récré, alors que d’autres sont discrètement relégué·e·s sur les côtés. Mais qui a décidé que ce serait comme ça ? Est-ce qu’on ne pourrait pas tout repenser ? Nos deux chorégraphes complices pensent que si, mais pour faire bouger les lignes, nous avons besoin de vous ! Le principe est simple : chaque participant·e est muni·e d’un casque sur les oreilles et écoute une voix qui délivre des consignes précises ou farfelues, proposant de se déplacer, jouer, chanter et c’est à chacun·e d’improviser en temps réel. Ces jeux dansés sont accessibles à tou·te·s, et tout se fait dans l’instant sans répétition, ce qui rend l’expérience encore plus savoureuse. L’occasion joyeuse de chambouler ensemble ses habitudes, pour voir ce qui arrive quand on ose faire les choses différemment.

infos – réservations

→ 03 23 82 87 22 – 07 69 72 92 55

→ billetterie@echangeur.org

Les chorégraphes Elise Lerat et David Rolland aiment que la danse soit partagée. Pas seulement en étant spectateur·rice, mais en vous invitant toutes et tous à y participer. Imaginez un spectacle dont vous êtes les héro·ïne·s et qui se passe à l’école, en plein dans la cour de récréation ! Improvisation et créativité sont au rendez-vous le temps de cette chorégraphie collective, pour revisiter la géographie d’un endroit bien connu, et peut-être l’aborder autrement.

Si vous êtes à l’école en ce moment-même, ou que vous y avez été, vous l’avez sans doute remarqué : souvent, la cour est pleine d’inégalités, plus ou moins visibles. De grands terrains de jeux sont dessinés au sol, certain·e·s y galopent librement dès que sonne la récré, alors que d’autres sont discrètement relégué·e·s sur les côtés. Mais qui a décidé que ce serait comme ça ? Est-ce qu’on ne pourrait pas tout repenser ? Nos deux chorégraphes complices pensent que si, mais pour faire bouger les lignes, nous avons besoin de vous ! Le principe est simple : chaque participant·e est muni·e d’un casque sur les oreilles et écoute une voix qui délivre des consignes précises ou farfelues, proposant de se déplacer, jouer, chanter et c’est à chacun·e d’improviser en temps réel. Ces jeux dansés sont accessibles à tou·te·s, et tout se fait dans l’instant sans répétition, ce qui rend l’expérience encore plus savoureuse. L’occasion joyeuse de chambouler ensemble ses habitudes, pour voir ce qui arrive quand on ose faire les choses différemment.

infos – réservations

→ 03 23 82 87 22 – 07 69 72 92 55

→ billetterie@echangeur.org

Les chorégraphes Elise Lerat et David Rolland aiment que la danse soit partagée. Pas seulement en étant spectateur·rice, mais en vous invitant toutes et tous à y participer. Imaginez un spectacle dont vous êtes les héro·ïne·s et qui se passe à l’école, en plein dans la cour de récréation ! Improvisation et créativité sont au rendez-vous le temps de cette chorégraphie collective, pour revisiter la géographie d’un endroit bien connu, et peut-être l’aborder autrement.

Si vous êtes à l’école en ce moment-même, ou que vous y avez été, vous l’avez sans doute remarqué : souvent, la cour est pleine d’inégalités, plus ou moins visibles. De grands terrains de jeux sont dessinés au sol, certain·e·s y galopent librement dès que sonne la récré, alors que d’autres sont discrètement relégué·e·s sur les côtés. Mais qui a décidé que ce serait comme ça ? Est-ce qu’on ne pourrait pas tout repenser ? Nos deux chorégraphes complices pensent que si, mais pour faire bouger les lignes, nous avons besoin de vous ! Le principe est simple : chaque participant·e est muni·e d’un casque sur les oreilles et écoute une voix qui délivre des consignes précises ou farfelues, proposant de se déplacer, jouer, chanter et c’est à chacun·e d’improviser en temps réel. Ces jeux dansés sont accessibles à tou·te·s, et tout se fait dans l’instant sans répétition, ce qui rend l’expérience encore plus savoureuse. L’occasion joyeuse de chambouler ensemble ses habitudes, pour voir ce qui arrive quand on ose faire les choses différemment.

infos – réservations

→ 03 23 82 87 22 – 07 69 72 92 55

→ billetterie@echangeur.org

Donne moi la main

Château-Thierry

dernière mise à jour : 2022-01-28 par