Festival Kidanse Corps Sonores Juniors Amiens, mardi 19 mars 2024.

Festival Kidanse Corps Sonores Juniors Amiens Somme

Conception Massimo Fusco

En coréalisation avec L’échangeur CDCN dans le cadre du Festival Kidanse

Installation et expérience immersive pour les enfants 5 à 11 ans.

CORPS SONORES JUNIORS est une installation sonore et chorégraphique qui offre aux enfants une expérience immersive qui les renvoie, le temps de l’écoute, à leur propre corps. Installés confortablement sur une île de coussins galets baignés d’une nappe sonore immersive, les enfants enfilent leur casque audio pour découvrir une collection d’histoires de corps. Les danseurs/performeurs sont aussi masseurs. Leur duo, en contact l’un avec l’autre, se déploiera en toute proximité du public et fera naître une chorégraphie rythmique et spatiale.5 .

Début : 2024-03-19 10:00:00

fin : 2024-03-19 10:40:00

8 Rue des Majots

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

