[ FESTIVAL KIDANSE 6ème ÉDITION ] – Festival jeune public de danse contemporaine Longueau, 10 mars 2023

[ FESTIVAL KIDANSE 6ème ÉDITION ] – Festival jeune public de danse contemporaine

49 Rue Anatole France Longueau Somme

2023-03-10 – 2023-03-24

Longueau

Somme

Longueau

7.7 Kidanse prend vos enfants par la main et les emmène explorer le vaste monde de la danse contemporaine, en coréalisation avec L’échangeur (CDCN Hauts –de- France).

Kidanse est une programmation de spectacles qui peuvent être vus par les plus jeunes, dès l’âge de 18 mois, et d’autres qui s’adressent plutôt aux adolescents. Notre ambition est de permettre à tous, dès le plus jeune âge, de s’initier au monde de la danse contemporaine, en compagnie d’artistes chevronnés qui auront le grand plaisir de faire partager leur passion.

letraitdunion@amiens-metropole.com +33 3 22 50 34 32

Trait d’Union

Longueau

