Festival Kidanse 2024 l’Echangeur UN OISEAU Château-Thierry, samedi 20 avril 2024.

Le festival Kidanse présente UN OISEAU

Sam. 20 avril 18H

L’échangeur-CDCN Château-Thierry

5 ans et plus

Le festival

C’est plus d’un mois de danse et de spectacles à destination de l’enfance et de la jeunesse sur tout

le territoire de la Région Hauts-de-France

Un mois où petit·e·s et grand·e·s se retrouvent autour de la danse sous toutes ses formes, pour la découvrir, l’aimer et

pour parfois même s’initier. Afin d’aiguiser la curiosité de tou·te·s, le festival propose spectacles, et ateliers

pédagogiques et de pratiques lors de cette 7ème édition

Le spectacle

Joana Schweizer

Un Oiseau est l’annonce d’une fête. Dans un élan joyeux à l’énergie vitale contagieuse, Joana Schweizer exalte la puissance de la nature et du vivant. À l’heure où de nombreuses espèces s’éteignent, notamment les oiseaux, la danseuse propose de décentrer notre regard d’humain. Avec sa parade rythmée et colorée, elle convoque un être hybride qui emprunte autant à l’animal humain qu’à l’animal oiseau. De la voix au gazouilli, du jeu de jambe au mouvement de patte… il n’y a qu’un pas ! Inspirée par les parades nuptiales des oiseaux de paradis et puisant dans les rythmes intenses et joyeux de la musique brésilienne, de la batucada et de la samba, Joana Schweizer célèbre la flamboyance des ramages et des plumages !

Le petit plus

RESTEZ DANSER !

APRÈS LA REPRÉSENTATION

Prolongez la soirée avec l’équipe d’Un Oiseau et restez danser en musique !

BÉBÉ SIGNE

AUTOUR DES OISEAUX

• SAM. 20 AVRIL I 10H30

• ENFANTS DE 0 À 5 ANS

L’ASMA et la médiathèque Jean Macé vous

proposent une lecture en langue des signes

autour de la forêt et des oiseaux.

• GRATUIT I L’ÉCHANGEUR

ATELIER DANSE

PARENT-ENFANT

• SAM. 20 AVRIL I 14H-15H

• EN BINÔME / DÈS 6 ANS

En compagnie de Joana Schweizer, partez

à la découverte dansée des rythmes des

oiseaux. À l’issue de l’atelier, la chorégraphe

aura besoin de vous pour le spectacle !

• L’ÉCHANGEUR

Tarif réduit 3 € (- de 26 ans, étudiant, personnes à mobilité réduite…)

Tarif plein 5 €5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 18:00:00

fin : 2024-04-20

53 Rue Paul Doucet

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France billetterie@echangeur.org

