Festival Kidanse 2024 LE BAL DU « TOUT-MONDE » Château-Thierry, mercredi 17 avril 2024.

Festival Kidanse 2024 l’Echangeur LE BAL DU « TOUT-MONDE » Château-Thierry Aisne

Le festival Kidanse présente LE BAL DU « TOUT-MONDE »

Mer. 17 avril 16H

Palais des Rencontres Château-Thierry I par L’échangeur-CDCN

Gratuit

6 ans et plus

Le festival

C’est plus d’un mois de danse et de spectacles à destination de l’enfance et de la jeunesse sur tout

le territoire de la Région Hauts-de-France

Un mois où petit·e·s et grand·e·s se retrouvent autour de la danse sous toutes ses formes, pour la découvrir, l’aimer et

pour parfois même s’initier. Afin d’aiguiser la curiosité de tou·te·s, le festival propose spectacles, et ateliers

pédagogiques et de pratiques lors de cette 7ème édition

Le spectacle

Marie Houdin

Ambiancé·e·s par deux danseuses, deux danseurs et un DJ, laissez votre corps groover ! Imaginé par Marie Houdin, ce bal pas comme les autres invite à un voyage enivrant à travers les danses issues des diasporas africaines et natives américaines. Animée par le désir de reconnecter les danses à leur identité, la chorégraphe mène depuis de nombreuses années des recherches sur les filiations de ces danses. Afrique centrale, Afrique de l’Ouest, Caraïbes, États-Unis… d’un continent à l’autre, les danses se répondent et portent en elles l’histoire coloniale, les luttes sociales, la nécessité du lien à l’autre. Infiniment vivantes, elles continuent à influencer le monde entier. Chaussez vos baskets, pour venir partager cette grande fête imprévisible et délirante !

Navettes gratuites pour vous rendre sur place, en partenariat avec Fablio.0 .

Date et horaire :

Début : 2024-04-17 16:00:00

fin : 2024-04-17

Avenue de Lauconnois

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France billetterie@echangeur.org

