Festival Kidanse 2024 l’Echangeur ET SI TU DANSES Château-Thierry, samedi 23 mars 2024.

Le festival Kidanse présente ET SI TU DANSES

Sam. 23 mars 18H

L’échangeur-CDCN Château-Thierry

Sam. 23 mars 11H

Centre culturel Camille Claudel Fère-en-Tardenois I par L’échangeur-CDCN

4 ans et plus

Le festival

C’est plus d’un mois de danse et de spectacles à destination de l’enfance et de la jeunesse sur tout

le territoire de la Région Hauts-de-France

Un mois où petit·e·s et grand·e·s se retrouvent autour de la danse sous toutes ses formes, pour la découvrir, l’aimer et

pour parfois même s’initier. Afin d’aiguiser la curiosité de tou·te·s, le festival propose spectacles, et ateliers

pédagogiques et de pratiques lors de cette 7ème édition

Le spectacle

Marion Lévy

Devenu grand, Poucet est devenu ramasseur de pierres. Grâce à ses cailloux et à la participation des enfants, il se met à chercher le chemin de ses souvenirs. Dans les cicatrices de chaque pierre, Poucet retrouve des événements de sa vie. À quoi ressemblait la Danse des Sept Lieues que lui avait appris le vent ? Avec les gestes proposés par les enfants, il reconstruit petit à petit les voutes de sa mémoire. Seul·e en scène, l’interprète partage la quête initiatique qui permet à Poucet de surmonter ses peurs. Entre drôlerie et mélancolie, la chorégraphe Marion Lévy et l’autrice Mariette Navarro invitent les très jeunes spectateur·rice·s à faire confiance à la vie et aux traces qu’elle inscrit en nous.

Tarif réduit 3 € (- de 26 ans, étudiant, personnes à mobilité réduite…)

Tarif plein 5 €

Le petit plus

LES P’TITES Z’OREILLES

AUTOUR DES CONTES

• MER. 20 MARS I 10H30

• DÈS 3 ANS

Entrez dans l’univers des contes en écoutant

des lectures avec la médiathèque Jean Macé.

• GRATUIT I L’ÉCHANGEUR

VIENS DANSER

• MER. 20 MARS I 16H

• DÈS 4 ANS

L’interprète propose un temps de mise en danse et de préparation au spectacle.

• GRATUIT I CENTRE CULTUREL

FÈRE-EN-TARDENOIS

ATELIER PARENT-ENFANT

DANSE AVEC LES LOULOUS

• SAM. 23 MARS I 10H

• EN BINÔME / ENFANTS DE 2 À 6 ANS

Céline Ravenel revient à L’échangeur pour

proposer un nouvel atelier. Entrez dans la

danse par le jeu.

• L’ÉCHANGEUR, tarif atelier 3 €5 .

53 Rue Paul Doucet

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France billetterie@echangeur.org

