Festival – Kenleur Tour Saint-Brieuc, 19 août 2021, Saint-Brieuc.

Festival – Kenleur Tour 2021-08-19 17:00:00 – 2021-08-19 19:00:00

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Avis à la population ! Que ceux qui en ont marre de rester enfermés chez eux, loin des copains, depuis des mois, nous rejoignent ! Le principe ? Une équipe de joyeux drilles de Kenleur s’embarque à bord d’une caravane Airstream de 1975 transformée en scène ambulante, qui sillonnera les routes des cinq départements de Bretagne pendant six semaines. à chaque étape, les associations locales s’emparent de cette occasion pour vous faire vivre un moment de culture bretonne, sous toutes ses facettes : initiation à la danse, chant, musique, défilé de mode, initiation à la broderie, littérature, spectacle, balade contée, performance, surprises… Ce festival itinérant sur mesure autour de la culture populaire, avec des pros et des amateurs, est un prétexte idéal pour reprendre le chemin de la fête ! Echauffez vos petits doigts, étirez vos zygomatiques, et en avant la musique !

https://www.kenleur.bzh/

