Festival Kazi 0 Déchet Lanmeur, 27 mars 2022, Lanmeur.

Festival Kazi 0 Déchet Salle Steredenn Rue de Runescop Lanmeur

2022-03-27 14:00:00 – 2022-03-27 18:00:00 Salle Steredenn Rue de Runescop

Lanmeur Finistère Lanmeur

Le Festival Kazi 0 Déchet, enfin la deuxième édition !

Fortes du succès de la première édition il y a maintenant 3 ans avec plus de 200 participants, l’association En Vrac à l’Ouest et l’ULAMiR-CPIE coorganisent le festival Kazi 0 Déchet 2ème édition le dimanche 27 mars de 14h à 18h, à la salle Steredenn de Lanmeur.

Cet évènement a pour objectifs de partager des astuces, des recettes et le quotidien des familles zéro déchet qui composent l’association En Vrac à l’Ouest. Elles animeront les différents stands proposés. Ces ateliers participatifs seront organisés comme une maison : salle de bain, cuisine, couture, puériculture, salle de jeux, jardin, courses, buanderie.

Ces familles étant engagées dans une démarche plus globale de la préservation de l’environnement, l’ULAMiR-CPIE développera la thématique des transitions écologiques avec des jeux et des démonstrations autour des économies d’eau et d’énergie, des transports et de l’importance de la préservation de la biodiversité.

Cet évènement, pensé autour de la convivialité vous permettra de voir ce que vous faites déjà et ce que vous pourriez mettre en place pour préserver notre environnement.

Cet évènement gratuit sera bien entendu réalisé dans le respect des règles sanitaires.

cpie.pedagogie@gmail.com +33 2 98 67 51 54

Le Festival Kazi 0 Déchet, enfin la deuxième édition !

Fortes du succès de la première édition il y a maintenant 3 ans avec plus de 200 participants, l’association En Vrac à l’Ouest et l’ULAMiR-CPIE coorganisent le festival Kazi 0 Déchet 2ème édition le dimanche 27 mars de 14h à 18h, à la salle Steredenn de Lanmeur.

Cet évènement a pour objectifs de partager des astuces, des recettes et le quotidien des familles zéro déchet qui composent l’association En Vrac à l’Ouest. Elles animeront les différents stands proposés. Ces ateliers participatifs seront organisés comme une maison : salle de bain, cuisine, couture, puériculture, salle de jeux, jardin, courses, buanderie.

Ces familles étant engagées dans une démarche plus globale de la préservation de l’environnement, l’ULAMiR-CPIE développera la thématique des transitions écologiques avec des jeux et des démonstrations autour des économies d’eau et d’énergie, des transports et de l’importance de la préservation de la biodiversité.

Cet évènement, pensé autour de la convivialité vous permettra de voir ce que vous faites déjà et ce que vous pourriez mettre en place pour préserver notre environnement.

Cet évènement gratuit sera bien entendu réalisé dans le respect des règles sanitaires.

Salle Steredenn Rue de Runescop Lanmeur

dernière mise à jour : 2022-03-14 par