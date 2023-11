Cet évènement est passé Festival Kalypso Théâtre Le 13e Art Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Tout public. payant Réservez sur le site du 13e Art Un mois de novembre exceptionnel vous attend au Théâtre Le 13e Art avec le Festival de danse hip-hop ! Partez à la découverte d’une programmation unique célébrant la diversité de la danse hip-hop au travers de représentations, stages, expositions, battle et d’événements inédits. L’occasion de rencontrer les nombreux artistes qui font évoluer cette danse année après année et d’expérimenter toute la richesse et la créativité de cet art en perpétuelle évolution. La programmation du Festival Kalypso : – PHÉNIX : mardi 7 & et mercredi 8 novembre – SOIRÉE NOUVELLE SCÈNE : mardi 14 novembre – PULSE : mercredi 15 novembre – HIP HOP GAMES : mardi 21 novembre – AFFRANCHIES : mercredi 22 novembre – PRÉLUDE : mardi 28 & mercredi 29 novembre Théâtre Le 13e Art 30 place d’Italie, Centre Commercial Italie 2 75013 Paris Contact : https://le13emeart.com/ guichet13emeart@gmail.com https://le13emeart.com/les-spectacles/

