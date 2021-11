Festival Kalypso – escale à Cergy Visages du Monde, 26 novembre 2021, Cergy.

Du 26 au 28 novembre, découvrez la nouvelle édition du [festival Kalypso à Visages du monde](https://www.facebook.com/events/590174925580226/) ! Au programme : ♦ **vendredi 26 novembre à 20h30 : « Dos au mur » | compagnie Yeah Yellow + en première partie carte blanche à Bruce Ykanji / Juste Debout avec StalaMuerte x Diablo, et Electro Street Crew** Dans le spectacle « Dos au mur », deux danseurs chorégraphes explorent toutes les figures possibles quand un mur vous entrave ou vous protège. La gestuelle, plutôt ingénieuse, fait découvrir la grammaire du hip hop sous un tout autre jour. Une chorégraphie souvent acrobatique et en apesanteur ! ► 12€/7€ – [www.billetterie.cergy.fr](https://www.cergy.fr/demarches-en-ligne/culture-loisirs/billetterie-en-ligne/) ♦ **samedi 27 novembre à 20h30 : « Laisse-moi danser » | Rabah Mahfoufi et la Cie Y-Kanji + en première partie carte blanche à Bruce Ykanji / Juste Debout avec la J.D. School, Les Gamal et Underground Dance Providers** Dans sa nouvelle création « Laisse-moi danser », le chorégraphe explore la notion de liberté à travers des solos de danseurs virtuoses, mettant en lumière tout le talent d’improvisation de la danse hip hop, à l’état pur ! ► 12€/7€ – [www.billetterie.cergy.fr](https://www.cergy.fr/demarches-en-ligne/culture-loisirs/billetterie-en-ligne/) ♦ **dimanche 28 novembre 11h-13h : brunch hip-hop avec la Cie Mazel Freten.** Venez rencontrer la compagnie Mazel Freten en famille (dès 6 ans) ou entre amis autour d’un atelier convivial de pratique et d’échanges chorégraphiques En partenariat avec Points Communs – Scène Nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, dans le cadre de Génération(s) ► Gratuit – inscription recommandée au 01 34 33 47 50 + d’info : accueil de [Visages du monde](https://www.facebook.com/visagesdumondecergy) : 01 34 33 47 50 / [accueil.vdm@cergy.fr](mailto:accueil.vdm@cergy.fr) ____________________________ Le [festival Kalypso](https://ccncreteil.com/FESTIVAL-KALYPSO) est fondé par Mourad Merzouki, directeur du [Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val de Marne](https://ccncreteil.com/)

12€/7€ pour les spectacles / gratuit inscription recommandée pour la rencontre du dimanche

L’événement nomade pour découvrir toute la richesse de la danse hip hop fait escale à Visages du Monde (Cergy) pour 3 jours de haut niveau !

Visages du Monde 10 place du Nautilus 95800 Cergy Cergy Cergy le Haut Val-d’Oise



