Festival Kaléïdoscopique à Lancé Lancé, 2 septembre 2022, Lancé.

Festival Kaléïdoscopique à Lancé

Lancé Loir-et-Cher

2022-09-02 – 2022-09-04

Lancé

Loir-et-Cher

Lancé

Festival Kaléïdoscopique à Lancé. En journée, les ateliers, les conférences et le marché d’artisan animeront les lieux, le tout capté par des supports médiatiques (radio, gazette et tournage vidéo), qui iront à la rencontre des festivaliers. En journée, les ateliers, les conférences et le marché d’artisan animeront les lieux, le tout capté par des supports médiatiques (radio, gazette et tournage vidéo), qui iront à la rencontre des festivaliers. En fin de journée du vendredi et du samedi, les concert vous permettrons de vous retrouver sur un espace verdoyant. Vous pourrez vous sustenter et vous désaltérer en écoutant des univers musicaux où se côtoieront le reggae, le rock, le rap avec des couleurs jazz, world et afrobeat.

Festival de rue multi-générationnel et multiculturel. Festival Kaléïdoscopique propose une programmation artistique composée d’ateliers, conférences, concerts, radio, gazette…

communication@sejourkaleidoscopique.fr https://www.sejourkaleidoscopique.fr/

Festival Kaléïdoscopique à Lancé. En journée, les ateliers, les conférences et le marché d’artisan animeront les lieux, le tout capté par des supports médiatiques (radio, gazette et tournage vidéo), qui iront à la rencontre des festivaliers. En journée, les ateliers, les conférences et le marché d’artisan animeront les lieux, le tout capté par des supports médiatiques (radio, gazette et tournage vidéo), qui iront à la rencontre des festivaliers. En fin de journée du vendredi et du samedi, les concert vous permettrons de vous retrouver sur un espace verdoyant. Vous pourrez vous sustenter et vous désaltérer en écoutant des univers musicaux où se côtoieront le reggae, le rock, le rap avec des couleurs jazz, world et afrobeat.

Festival Kaléïdoscopique

Lancé

dernière mise à jour : 2022-06-29 par