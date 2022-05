Festival Kadans Caraïbe Marseille 1er Arrondissement, 21 mai 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Festival Kadans Caraïbe Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement

2022-05-21 – 2022-05-21 Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Mamanthé et la Cité de la Musique de Marseille présentent Festival Kadans Caraïbe.



L’association Mamanthé s’attache depuis 2007 à promouvoir la culture afro-caribéenne, au travers d’actions de sensibilisation du public sur l’histoire et sur les différentes disciplines artistiques, en privilégiant les échanges inter-culturels et le mieux vivre-ensemble.



Depuis 2013, le festival Kadans Caraïbe propose au public de découvrir la richesse de la culture afro-caribénne. Avec une immersion à la source des musiques traditionnelles, mais également un voyage à travers les multiples espaces créatifs qu’elles ont inspirés, le festival Kadans Caraïbe souhaite favoriser l’apprentissage et la promotion de la culture caribéenne dans un contexte festif et convivial, tout en invitant à un rassemblement solidaire autour des mémoires partagées.



Nés de la rencontre forcée de plusieurs cultures, les arts de la Caraïbe sont intimement liés à l’histoire, et se sont développés dans un processus de créolisation dont nous devons aujourd’hui cultiver la mémoire et la continuité dans un esprit de tolérance et de rassemblement.



Ce thème de la créolisation est omniprésent dans le festival, car il symbolise la notion de relation, les interactions humaines et le vivre-ensemble.

Mamanthé et la Cité de la Musique de Marseille présentent Festival Kadans Caraïbe.

Depuis 2013, le festival Kadans Caraïbe propose au public de découvrir la richesse de la culture afro-caribénne.

Mamanthé et la Cité de la Musique de Marseille présentent Festival Kadans Caraïbe.



L’association Mamanthé s’attache depuis 2007 à promouvoir la culture afro-caribéenne, au travers d’actions de sensibilisation du public sur l’histoire et sur les différentes disciplines artistiques, en privilégiant les échanges inter-culturels et le mieux vivre-ensemble.



Depuis 2013, le festival Kadans Caraïbe propose au public de découvrir la richesse de la culture afro-caribénne. Avec une immersion à la source des musiques traditionnelles, mais également un voyage à travers les multiples espaces créatifs qu’elles ont inspirés, le festival Kadans Caraïbe souhaite favoriser l’apprentissage et la promotion de la culture caribéenne dans un contexte festif et convivial, tout en invitant à un rassemblement solidaire autour des mémoires partagées.



Nés de la rencontre forcée de plusieurs cultures, les arts de la Caraïbe sont intimement liés à l’histoire, et se sont développés dans un processus de créolisation dont nous devons aujourd’hui cultiver la mémoire et la continuité dans un esprit de tolérance et de rassemblement.



Ce thème de la créolisation est omniprésent dans le festival, car il symbolise la notion de relation, les interactions humaines et le vivre-ensemble.

Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-10-25 par