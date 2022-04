Festival K-pop Kdays Nantes Salle festive Nantes Nord, 23 avril 2022, Nantes.

Samedi 23 et dimanche 24 avril 2022de 10h à 18h (+ de 19h à 22h pour l'After Party du samedi 23 avril)

6 € à 10 € la journée / Gratuit pour les moins de 10 ans, personnes en situation de handicap

Festival de musique K-pop KDAYS NANTES. Participez aux animations et activités sur 2 jours, les 23 et 24 avril 2022 : Random Playdance, Dance cover de groupes K-pop, Blindtests, Battle K-pop, Soirée avec DJ Wars ! Rencontrez les exposants et invités sur le thème de la K-pop : Goodies, vêtements, restauration… Activités toute la journée (horaires précis à venir) : Dance cover de groupes K-pop, Random PlayDance, Blindtest K-pop, Soirée After Party avec DJ Wars Invités :DJ WARS, premier DJ spécialisé dans la musique K-pop en FranceInvité mystèreLFNT, dance crew actif depuis 2018 (Instagram : @/lfnt_nantes)NEW WEST Dance Crew, actif depuis 2019 (Instagram : @/newwestdancecrew)NOVEMBER, dance crew actif depuis 2017 ( Instagram : @/wearenovember)YONGCREW, dance crew actif depuis 2019 (Instagram : @/yongcrewstudio) Organisé par KDAYS NANTES, association ayant pour objectif de promouvoir la musique populaire sud-coréenne (K-pop) sur Nantes et sa région.

Salle festive Nantes Nord adresse1} Nantes Nord Nantes 44300