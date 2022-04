FESTIVAL K-LIVE 2022 Sète, 2 juin 2021, Sète.

FESTIVAL K-LIVE 2022 Sète

2021-06-02 – 2021-06-06

Sète Hérault

K-LIVE KLUB : THYLACINE + LUCIE ANTUNES + MALDORMIR DJ’s

La soirée de clôture de cette 15e édition anniversaire du K-LIVE Festival signe le début de l’été et vous fera danser de 19h30 à 3h du matin sur le meilleur de l’électro, pour une expérience immersive et festive au Théâtre de la Mer. Cool vibes et live insolites avec le prodige de l’électro Thylacine, la mutante Lucie Antunes et le collectif Maldormir DJ’s en warm up et closing. Avec en ligne de mire : la grande bleue, le dancefloor et des surprises !

Pour sa 10ème édition, K-LIVE a décidé d’investir la ville de Sète plus que jamais. Ce ne sont pas moins de 10 artistes qui vont s’emparer de l’espace public pour proposer aux Sétois et aux visiteurs une sélection d’œuvres urbaines. Beaucoup seront éphémères et celles qui resteront sur les murs viendront enrichir le MaCO. Mais toutes auront pour but d’amener de la poésie dans l’espace urbain.

tourisme@ot-sete.fr +33 4 99 04 71 71 http://k-live.fr/

K-LIVE KLUB : THYLACINE + LUCIE ANTUNES + MALDORMIR DJ’s

La soirée de clôture de cette 15e édition anniversaire du K-LIVE Festival signe le début de l’été et vous fera danser de 19h30 à 3h du matin sur le meilleur de l’électro, pour une expérience immersive et festive au Théâtre de la Mer. Cool vibes et live insolites avec le prodige de l’électro Thylacine, la mutante Lucie Antunes et le collectif Maldormir DJ’s en warm up et closing. Avec en ligne de mire : la grande bleue, le dancefloor et des surprises !

Sète

dernière mise à jour : 2022-03-21 par