Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d'Armor, Saint-Jacut-de-la-Mer Festival: Juste avant la nuit Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Jacut-de-la-Mer

Festival: Juste avant la nuit Saint-Jacut-de-la-Mer, 28 août 2021, Saint-Jacut-de-la-Mer. Festival: Juste avant la nuit 2021-08-28 18:00:00 – 2021-08-28

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes d’Armor SAMEDI 28 AOÛT

JUSTE AVANT LA NUIT…en CÔTES D’ARMOR En fin d’après-midi, en début de soirée, mais juste avant la nuit… venez rejoindre des artistes des Côtes d’Armor et partager avec eux un moment de danse, de poésie, de musique ou de théâtre, pour rêver ensemble et retenir le temps… “Juste avant la nuit” ! SAINT-JACUT DE LA MER – Départ au Boulodrome > 18h

Cie Rosa, Marguerite et les autres…; Cie Le Masque en Mouvement; Cie Le Combat Ordinaire ;

Cie Quai Ouest ENTRÉE GRATUITE, mais sujette au protocole sanitaire en vigueur sur chaque lieu.

Pour plus de renseignements : www.theatredutotem.com +33 2 96 61 29 55 SAMEDI 28 AOÛT

JUSTE AVANT LA NUIT…en CÔTES D’ARMOR En fin d’après-midi, en début de soirée, mais juste avant la nuit… venez rejoindre des artistes des Côtes d’Armor et partager avec eux un moment de danse, de poésie, de musique ou de théâtre, pour rêver ensemble et retenir le temps… “Juste avant la nuit” ! SAINT-JACUT DE LA MER – Départ au Boulodrome > 18h

Cie Rosa, Marguerite et les autres…; Cie Le Masque en Mouvement; Cie Le Combat Ordinaire ;

Cie Quai Ouest ENTRÉE GRATUITE, mais sujette au protocole sanitaire en vigueur sur chaque lieu.

Pour plus de renseignements : www.theatredutotem.com dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Jacut-de-la-Mer Autres Lieu Saint-Jacut-de-la-Mer Adresse Ville Saint-Jacut-de-la-Mer lieuville 48.592#-2.19167