FESTIVAL JUST LISTEN! Friche belle de mai, 14 octobre 2021, Marseille. FESTIVAL JUST LISTEN!

Friche belle de mai, le jeudi 14 octobre à 18:00

LE MODULE – Friche La Belle de Mai 18 h – IMPROVISER… ET APRES ? Luc BOUQUET : Batteur, Christian SEBILLE : électronique 19h30 – PIANOMACHINE Claudine Simon : conception, pianiste performeuse Vivien Trelcat : lutherie informatique, performeur machines 21h – FUNAMBULE Benjamin Duboc : contrebasse / Sylvain Kassap : clarinettes => Billetterie : [https://www.helloasso.com/…/evenem…/festival-just-listen](https://www.helloasso.com/…/evenem…/festival-just-listen)

de 15 à 25€

♫♫♫ Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-10-14T18:00:00 2021-10-14T23:00:00

