La Ferrière-Béchet Orne La Ferrière-Béchet 1ère édition du festival JUST FOR YOU les 4 et 5 juin 2021 à la Ferrière Béchet (61500). Festival créé par Nathanaël encadré par l’association un geste un rêve un sourire qui œuvre pour améliorer le quotidien des enfants malades.

Nathanaël, jeune ornais de 17 ans porteur d’une tumeur au cerveau le rendant malvoyant a trouvé durant ses années de combat face à la maladie réconfort dans la musique. Aujourd’hui il souhaitait apporter à son tour son soutien aux autres enfants malades à travers la musique.

L’objectif de ce festival est de réunir la population autour d’un événement agréable afin de générer des excédents pour pouvoir reconduire cet événement en 2022 et surtout pour améliorer le quotidien des enfants malades. A l’affiche des ces deux jours : Vanupié – Mes Souliers sont Rouges – Maki – Vincent Do – Diabolo Markus – Ariane – Pedroi Laluna – De Lorean – Braïyn – Bertoo – Lyes – Laura Lovero – Difficult To Cure – Hina – Daruka – Deejay Ornellacosta – Dj Mingo – Dj Enduro 1ère édition du festival JUST FOR YOU les 4 et 5 juin 2021 à la Ferrière Béchet (61500). Festival créé par Nathanaël encadré par l’association un geste un rêve un sourire qui œuvre pour améliorer le quotidien des enfants malades.

