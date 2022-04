Festival Jubil’à Jongle Jubil’ à Jongle, 13 mai 2022, Blanquefort.

Après deux années d’annulation, l’association Asphyxie est heureuse de pouvoir organiser la 14ème édition de son festival Jubil’à Jongle les 13 et 14 mai 2022 ! Le vendredi 13 mai, à partir de 19h, et le samedi 14 mai, à partir de 14h, venez découvrir les arts du cirque et de la rue à travers différents spectacles professionnels (conte équestre, spectacle pyrotechnique, spectacle d’acrobatie et jonglerie…) et amateurs (école de cirque Asphyxie). Divers ateliers, animations et jeux vous sont aussi proposés durant le week-end (ateliers cirque, manège écologique, attraction photographique, jeux en bois, maquillage…). Plus d’infos [ici](http://www.asphyxie.fr/index.php/evenements/jubilajongle).

Festival des arts du cirque

Jubil’ à Jongle 8, rue Raymond Valet – Blanquefort Blanquefort Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T19:30:00 2022-05-13T23:59:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T19:30:00