Parthenay Parthenay Deux-Sèvres, Parthenay FESTIVAL J’PEUX PAS, J’AI CINOCHE Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

FESTIVAL J’PEUX PAS, J’AI CINOCHE Parthenay, 10 septembre 2021, Parthenay. FESTIVAL J’PEUX PAS, J’AI CINOCHE 2021-09-10 – 2021-09-11 CINÉMA LE FOYER 1 Rue Denfert-Rochereau

Parthenay Deux-Sèvres Parthenay 7 EUR La 1ère édition du festival ” J’peux pas, j’ai cinoche ! ” est organisée par l’association des passioné.e.s de cinéma en Gâtine (J’ai Cinoche). Au programme : projections de films inédits à Parthenay, de films anniversaires, et animations. Tarifs : 5€ pour les adhérents, 7€ (plein), 6€ (réduit), 4€ (moins de 14 ans).

Pass sanitaire sera obligatoire.

En partenariat avec le cinéma le Foyer de Parthenay. La 1ère édition du festival ” J’peux pas, j’ai cinoche ! ” est organisée par l’association des passioné.e.s de cinéma en Gâtine (J’ai Cinoche). Au programme : projections de films inédits à Parthenay, de films anniversaires, et animations. Tarifs : 5€ pour les adhérents, 7€ (plein), 6€ (réduit), 4€ (moins de 14 ans).

Pass sanitaire sera obligatoire.

En partenariat avec le cinéma le Foyer de Parthenay. +33 6 76 32 41 71 La 1ère édition du festival ” J’peux pas, j’ai cinoche ! ” est organisée par l’association des passioné.e.s de cinéma en Gâtine (J’ai Cinoche). Au programme : projections de films inédits à Parthenay, de films anniversaires, et animations. Tarifs : 5€ pour les adhérents, 7€ (plein), 6€ (réduit), 4€ (moins de 14 ans).

Pass sanitaire sera obligatoire.

En partenariat avec le cinéma le Foyer de Parthenay. J’AI CINOCHE dernière mise à jour : 2021-08-30 par CC Parthenay Gâtine

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Autres Lieu Parthenay Adresse CINÉMA LE FOYER 1 Rue Denfert-Rochereau Ville Parthenay lieuville 46.64499#-0.24475