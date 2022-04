FESTIVAL JOY CONNECTION Pornichet, 4 juin 2022, Pornichet.

FESTIVAL JOY CONNECTION avenue de l’Hippodrome Hippodrome Pornichet

2022-06-04 – 2022-06-04 avenue de l’Hippodrome Hippodrome

Pornichet Loire-Atlantique

1er Festival avec des concerts pop, des concerts de gospel et un grand show rassemblant ses têtes d’affiche autour d’une méga chorale gospel.

Une scène sous chapiteau

Une scène dédiée au gospel avec 4 concerts programmés: Gospel Harmony Voices, Gospel Rhapsody, Muna Wase et Praise Worship Mass Choir.

Une scène extérieure

Dédiée à la pop et à la variété française avec 4 concerts programmés : Kendji Girac, Natasha St Pier, Keen’V et Cephaz

Et un final plein de surprises! Deux indices tout de même: les deux répertoires pop et gospel seront mélangés et le tout est conduit par le chef de chœur Frank Castellano. Frank est le chef de chœur de la plus grande chorale d’Europe, le chœur du Sud. Il collabore avec des grands noms de la musique francophone tels que Slimane et Vitaa, Chimène Badi, Hélène Ségara, Joyce Jonathan, Patrick Fiori… Son charisme ? Faire chanter tout le monde, oui même vous !

Plus d’information sur le site du Festival Joy Connection

Vous pouvez d’ores et déjà acheter vos billets en ligne ou à l’Office de tourisme de Pornichet.



