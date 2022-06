Festival Jours [et nuits] de cirque(s) Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Festival Jours [et nuits] de cirque(s) Aix-en-Provence, 16 septembre 2022, Aix-en-Provence. Festival Jours [et nuits] de cirque(s)

4181 Route De Galice CIAM – Centre International des Arts en Mouvement La Molière Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône CIAM – Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route De Galice

2022-09-16 – 2022-09-25

CIAM – Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route De Galice

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône A l’occasion de son Festival Jours [et nuits] de cirque(s), le CIAM proposera des spectacles de cirque. Les spectateurs sont invités à piocher dans la diversité des esthétiques proposées pour se laisser surprendre. Dans une programmation mêlant cirque contemporain et traditionnel,

le festival convie chaque année des compagnies locales, nationales et internationales à présenter leurs créations. 10ème édition

