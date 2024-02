FESTIVAL JOURS DIVERS Nancy, mercredi 21 février 2024.

FESTIVAL JOURS DIVERS Nancy Meurthe-et-Moselle

Mercredi

Avec le soutien de la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBTQIA+), RCN lance la première édition du Festival Jour Divers afin de lutter contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBTQIA+. Venez en nombre assister à des expositions, une conférence et des concerts.

Restauration (avec menu végé) et buvette sur place !!!Adultes

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 17:30:00

fin : 2024-02-21 22:30:00

7 Boulevard du recteur Senn

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est secretariat@mjcpichon.com

L’événement FESTIVAL JOURS DIVERS Nancy a été mis à jour le 2024-02-17 par DESTINATION NANCY