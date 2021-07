Félines-Minervois Félines-Minervois Félines-Minervois, Hérault FESTIVAL JOURS DE BULLES Félines-Minervois Félines-Minervois Catégories d’évènement: Félines-Minervois

FESTIVAL JOURS DE BULLES Félines-Minervois, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Félines-Minervois. FESTIVAL JOURS DE BULLES 2021-07-16 – 2021-07-18

Félines-Minervois Hérault Félines-Minervois EUR Un festival pour petits et grands

Spectacles, animations, bar et restauration Le festival Jours de Bulles est un joyeux moment de détente pour petits et grands.

Cette 6ème édition sera estivale et durera 3 jours ! Venez faire le plein de spectacles, de musique, d’animations et de partage simple.

Nous sommes heureux cette année encore de mettre la joie et la convivialité au cœur de notre joli village. techniquefarouche@gmail.com +33 6 64 16 05 08 http://joursdebulles.jimdo.com/ Un festival pour petits et grands

