du mardi 14 décembre au jeudi 16 décembre à Brique Rouge

Journée festive ————— Ce rendez-vous annuel, organisé par les acteurs du quartier, propose des spectacles pour les petits et les grands, des animations pour toute la famille et un goûter dansant pour les seniors. **Mar. 14** – 15h15 & 16h30 : spectacle Magie et Tralala, Cie Parenthèse d’oubli (dès 18 mois) **Mer. 15** – 14h30 : spectacle L’oiseau de feu, conte de Frédéric Naud (dès 6 ans)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France

