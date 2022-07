Festival Jonglissimo « Haut les corps » Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Marne Cette année le festival Jonglissimo revient pour une nouvelle édition ! L’édition «Haut les corps» marque un tournant dans l’histoire de Jonglissimo. Cette année, le festival, sera résolument tourné vers arts du mouvement, de l’acrobatie et de la danse ! Les spectacles se dérouleront en salle, en rue et sous chapiteau dans deux grands espaces : le centre de Reims et le quartier Croix-Rouge. Billetterie en ligne ou sur place 30 min avant le début des spectacles. jonglissimo.trac@free.fr +33 3 26 86 05 72 http://www.festival-jonglissimo.fr/ Reims

