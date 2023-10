Festival Jogging 2024, quatrième édition autour de l’art et du sport ! Le Carreau du Temple Paris, 26 juin 2024, Paris.

Du mercredi 26 juin 2024 au dimanche 30 juin 2024 :

.Tout public. Jusqu’à 2 ans. payant

Entrée libre sauf spectacles et cours

À l’aube des JOP de Paris 2024, le Festival Jogging poursuit son exploration unique et innovante des croisements du sport et de l’art, avec une quatrième édition du mercredi 26 au dimanche 30 juin 2024 !

Émulation, sensations fortes, créativité, dépassement de soi, solidarité : les maîtres mots de l’olympisme fondent le socle du festival. À l’aube des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Jogging redouble de masse musculaire pour une édition XXL jubilatoire !

À l’image des Olympiades Antiques, l’Olympiade Culturelle de Paris 2024 aura duré 4 ans, et le Festival Jogging en aura été un fer de lance, puis un repère fidèle et ascensionnel. Aussi Le Carreau du Temple met-il un point d’honneur à célébrer ce quadriennat olympique en véritable feu d’artifice. À l’appui d’une programmation artistique pluridisciplinaire, la grande Halle du Carreau du Temple accueille des spectacles qui interrogent et détournent les codes sportifs, des cours de sport inclusifs et parasportifs, des installations d’art contemporain, des ateliers participatifs, une expo photos… Une quatrième édition qui entrelace joyeusement la créativité, le dépassement de soi et l’inclusivité à destination de tou·te·s !

Artistes confirmé·e·s : Marine Colard, Marta Izquierdo Muñoz, Héla Fattoumi & Éric Lamoureux, Pierre Larauza, Michael Phelippeau, Yuval Pick, Alexander Vantournhout (programmation en cours)

Programme complet sur le site Internet en juin 2024

Le Carreau du Temple et Paris 2024 collaborent dans le cadre de l’Olympiade Culturelle de Paris 2024.

Festival accessible aux personnes malentendantes

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Contact : https://weez.li/2OTBELHL +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/2OTBELHL

© Collectif Lova Lova Festival Jogging 2024