FESTIVAL JEUX ET CIE Épinal, 11 mars 2022-11 mars 2022, Épinal. FESTIVAL JEUX ET CIE 2022-03-11 – 2022-03-13 Centre des Congrès 7 avenue de Saint-Dié

Épinal Vosges Le plaisir de jouer, à tout âge, et pour tous les goûts !

Plus de 120 partenaires ludiques invités pour animer 6500 m² d’espaces de jeux (jeux de plateau, de cartes, de rôle, de figurines, d’adresse, jeux anciens et jeux du monde, jeux classiques, espace enfants…). Avec des initiations, animations et tournois…, ateliers de fabrication de jeux et jouets, rencontres avec les auteurs et éditeurs de jeux…

Venez jouer avec nous ! +33 6 32 41 04 11 http://www.jeux-et-cie.fr/ Céline Bento dernière mise à jour : 2021-02-10 par

