Le papier c’est beau, c’est doux, c’est léger. En couleur ou en noir et blanc, fin comme du papier à cigarette ou cartonné, il est partout, aux mille usages pratiques et bien ordonnés. Il nous raconte des histoires quand on y couche des mots, de l’encre ou de la peinture et se fait décor quand on le chiffonne, le découpe et le colle. Le festival JEUX de PAPIER, c’est 6 spectacles, une dizaine d’ateliers, 2 expos et bien d’autres choses pour les jeunes et les moins jeunes. 3 jours avec des artistes en plein Wazemmes, on vous emmène ? ————— Du 15 au 17 juillet 2021 14h30-19h30 Salle Noiret & Square Ghesquière Wazemmes Tout public Gratuit Infos et réservations : 06 52 40 08 25 [ciedelinterlock@orange.fr](mailto:ciedelinterlock@orange.fr) —————– Avec les artistes de LA CIE DE L’INTERLOCK (Lille) // LE COLLECTIF L’ARDENTE EDITIONS (Lille) // LA CIE RÊVAGES (Lille) // LA CIE L’AIR DE DIRE (Aubagne) // LE COLLECTIF LA FEUILLE (Lille) // LA CIE LA CAISSE À GLINGUES (Paris) —————– Ce festival a été conçu et programmé avec passion par la Cie de l’Interlock, avec le soutien de la Ville de Lille.

Expos, spectacles et ateliers

Mairie de quartier de Wazemmes – salle Philippe Noiret 136, rue de l’abbé Aerts Lille Wazemmes Nord



2021-07-15T14:30:00 2021-07-15T19:30:00;2021-07-16T14:30:00 2021-07-16T19:30:00;2021-07-17T14:30:00 2021-07-17T19:30:00