FESTIVAL JEUX & CIE Centre des Congrès d’Epinal, 10 mars 2023, Épinal .

FESTIVAL JEUX & CIE

7 Avenue de Saint-Dié Centre des Congrès d’Epinal Épinal Vosges Centre des Congrès d’Epinal 7 Avenue de Saint-Dié

2023-03-10 16:00:00 – 2023-02-12 03:00:00

Centre des Congrès d’Epinal 7 Avenue de Saint-Dié

Épinal

Vosges

Des centaines de jeux pour les petits et pour les grands, seul, en famille ou entre amis.

Démonstrations, initiations, tournois, animations.

8 espaces : jeux enfants, jeux de plateaux, jeux de cartes à collectionner, figurines, jeux de rôle, jeux classiques, jeux du monde & anciens, jeux d’adresse.

Plus de 130 partenaires ludiques présents (éditeurs, associations), rencontre avec des créateurs de jeux et vente de jeux neufs et d’occasion.

11ème édition du Festival Jeux et Cie organisé par l’association Pl’asso Jeux.

Le plus grand festival de jeux de l’Est : 15 000 visiteurs sur plus de 6 500 m² de stands. Plus de 400 tables de jeux grâce aux 150 bénévoles des associations partenaires.

Soirées offs : vendredi & samedi : de 20h à 3h du matin.

+33 6 32 41 04 11 https://www.jeux-et-cie.fr/

Centre des Congrès d’Epinal 7 Avenue de Saint-Dié Épinal

dernière mise à jour : 2023-02-07 par