FESTIVAL JEUNESSE THÉÂTRALE “ALERTE ROUGE” Balaruc-les-Bains, 21 mai 2022, Balaruc-les-Bains.

2022-05-21 – 2022-05-22

Balaruc-les-Bains Hérault Balaruc-les-Bains

Organisé par la section « Ado – Créa » de l’école de théâtre « Ah Bon ? »

Après une édition 2021 réussie, le Festival “Alerte Rouge Jeunesse Théâtrale” est de retour au Piano-Tiroir.

Le concept : provoquer la rencontre de troupes de jeunes comédiens passionnés et passionnants autour du travail d’un(e)

auteur(e). Le temps d’un week-end, ces ados valoriseront leurs créations et se confronteront à d’autres amateurs, tout en rencontrant professionnels et publics. L’occasion pour eux d’échanger, avancer et renforcer leur goût pour la pratique

théâtrale.

+33 6 20 46 28 63

Balaruc-les-Bains

