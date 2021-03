Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Festival jeunesse – rencontres d’auteurs, ateliers, dédicaces, lectures, jeux, concours, exposition Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Festival jeunesse – rencontres d’auteurs, ateliers, dédicaces, lectures, jeux, concours, exposition, 27 mars 2021-27 mars 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Festival jeunesse – rencontres d’auteurs, ateliers, dédicaces, lectures, jeux, concours, exposition 2021-03-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-03-28 17:30:00 17:30:00 Bibliothèque – Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Chamonix-Mont-Blanc 18 auteurs vous proposent dédicaces et ateliers. Vous trouverez également un espace de jeux, un espace librairie, une exposition et des lectures. mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr +33 4 50 53 34 82 http://www.mediatheques-valleedechamonix.fr/ 18 auteurs vous proposent dédicaces et ateliers. Vous trouverez également un espace de jeux, un espace librairie, une exposition et des lectures.

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Bibliothèque - Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Ville Chamonix-Mont-Blanc