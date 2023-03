FESTIVAL JEUNESSE – rencontres auteurs, ateliers, expos, lectures, spectacles musicaux, chasse trésor Bibliothèque – Médiathèque de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc

FESTIVAL JEUNESSE – rencontres auteurs, ateliers, expos, lectures, spectacles musicaux, chasse trésor Bibliothèque – Médiathèque de Chamonix, 25 mars 2023, Chamonix-Mont-Blanc . FESTIVAL JEUNESSE – rencontres auteurs, ateliers, expos, lectures, spectacles musicaux, chasse trésor 99 rte de la Patinoire Bibliothèque – Médiathèque de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Bibliothèque – Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire

Haute-Savoie RENCONTRES D’AUTEURS – ATELIERS ET DÉDICACES

LECTURES – EXPOSITIONS – SPECTACLES MUSICAUX

JEUX – CHASSE AU TRÉSOR – PRIX DU PUBLIC mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr +33 4 50 53 34 82 http://www.mediatheques-valleedechamonix.fr/ Bibliothèque – Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc

