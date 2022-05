FESTIVAL JEUNESSE Metz Metz Catégories d’évènement: 57000

Metz

FESTIVAL JEUNESSE Metz, 4 juin 2022, Metz. FESTIVAL JEUNESSE Metz

2022-06-04 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-04 23:00:00 23:00:00

Metz 57000 La Mission Locale du Pays Messin (MLPM) spécialisée dans l’Insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, en collaboration avec l’association NanBara, lance son premier Festival de la Jeunesse à Metz. Un véritable lieu de rencontre, de découverte et de fête Vous êtes intéressés par l’Art, le Sport, la Culture, les Loisirs et la Citoyenneté, alors lisez vite le programme de la manifestation ! https://metz.fr/fichiers/2022/05/24/programme_Festival_Jeunesse.pdf Metz

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 57000, Metz Autres Lieu Metz Adresse Ville Metz lieuville Metz Departement 57000

Metz Metz 57000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

FESTIVAL JEUNESSE Metz 2022-06-04 was last modified: by FESTIVAL JEUNESSE Metz Metz 4 juin 2022 57000 Metz

Metz 57000