Festival jeunesse gratuit Le week-end du 16 et 17 mars, En traits libres accueillera son premier festival jeunesse ! 16 et 17 mars Librairie « En traits libres »

Début : 2024-03-16T11:00:00+01:00 – 2024-03-16T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T11:00:00+01:00 – 2024-03-17T18:00:00+01:00

La librairie sera ouverte de 11h à 20h le samedi et de 11h à 18h le dimanche et proposera des activités pour les petits (et les grands !)

Les éditeur.rice.s présent.e.s :

Les Écologistes de l’Euzière :

Kesako Euzière ? C’est un toponyme très répandu dans le Gard et l’Hérault, où il désigne un bois de chênes verts (en français yeuse, latin ilex). Les Écologistes de l’Euzière, c’est une association riche de plus de 300 adhérents, un Conseil d’Administration de plus de 20 personnes et une équipe de 20 salariés permanents. En même temps qu’apparaissent les premières initiatives en matière de protection de la nature (création d’un ministère en 1971, création du Parc National des Cévennes et du CEP de Florac en 1970, protection des rapaces en 1972) et les premiers enseignements d’écologie à l’université, quelques enseignants-chercheurs de l’Institut de Botanique de Montpellier créent, en 1974 (et dans la continuité d’une longue histoire de l’esprit naturaliste montpélliérain), un laboratoire d’écologie au Mas de l’Euzière (commune de Saint-Félix-de-Pallières, Gard) pour permettre, sur le terrain, de développer la pratique des sciences naturalistes. Rapidement, le cercle des enseignants et des étudiants s’élargit à celui des amateurs éclairés et du grand public et une association autonome est alors créée en 1976 sous le nom d’écologistes de l’Euzière.

Les Écologistes de l’Euzière sont donc nés en 1974 d’une initiative de botanistes de l’Université des sciences de Montpellier (UM2) qui voulaient s’engager dans des activités de vulgarisation scientifique auprès de différents publics. C’est bien l’idée d’aller « Sur le terrain plutôt que dans les livres » qui a fondé les premières années des Écologistes de l’Euzière. Mais bientôt l’association a eu l’envie de renvoyer la balle et d’échanger sur sa sa pratique de terrain en concevant et éditant des documents naturalistes et pédagogiques. Un autre engagement fort est celui de l’éducation : faire découvrir, faire aimer… induira nécessairement les actions de protection.

A2MIMO :

Éveiller les curiosités, émerveiller les jeunes lecteurs pour les inviter à (re)connaître le monde qui les entoure ! C’est ce que les éditions A2MIMO proposent de faire découvrir aux enfants au travers de ses livres illustrés. 6 à 8 livres viennent compléter chaque année le catalogue des éditions.

Prochaine sortie : « Croc Forêt » de Salomé Morilleau.

Hérisson, Écureuil, Hibou, Sanglier et Grizzli se préparent pour leur pique-nique annuel. Mais sur le chemin, effrayés par un effroyable GRRRRRRRRRR, ils partent tous se cacher. D’où vient ce terrible grognement ? d’un monstre terrifiant ? Simplement du ventre d’un gentil monstre affamé. La fragilité de ce monstre va émouvoir les autres animaux de la forêt qui vont alors partager les provisions de ce pique-nique printanier. Un proverbe de fin évoque tout en finesse une forêt en danger et la disparition de l’habitat des animaux : « Rappelons-nous toutefois que le monstre des sous-bois n’est pas toujours celui qu’on croit. »

Le diplodocus :

Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, le diplodocus vous emmène faire une balade créative pour prendre conscience du monde actuel, et peut-être imaginer celui de demain. Le diplodocus est une maison d’édition indépendante de livres illustrés destinés à la jeunesse. Créée en 2015 dans le Gard, elle n’en reste pas moins tournée vers le monde et vers la création. Elle souhaite vous faire découvrir des auteurs exigeants dotés d’une écriture singulière et des illustrateurs modernes et inventifs.

Prochaine sortie : « Le cadeau » de Marjorie Béal.

Quand les enfants font un petit pas de côté et nous surprennent par leur inventivité. Un album à offrir bien emballé ! Un petit dinosaure découvre un joli cadeau bien emballé sur son chemin. “Oh le joli cadeau ! C’est pour qui ? C’est pour moi !” Mais plutôt que de se précipiter pour découvrir ce qu’il contient, il semble beaucoup plus intéressé par l’emballage. C’est vrai qu’un cadeau c’est super : le papier cadeau peut devenir une cape ou un cerf-volant, le ruban un serpent à dompter, et le carton ?! Un carton c’est vraiment trop génial ! Mais ça, si vous avez déjà été enfant, vous le savez sûrement. Avec une illustration douce et colorée, Marjorie Béal s’amuse avec tendresse de la créativité des enfants. Quand leurs petits pas de côté nous surprennent par leur inventivité, et nous font bien rigoler.

Benjamins média :

Benjamins media est un créateur de livres sonores depuis très très longtemps. Comme on ne fait rien comme les autres, on fait du cousu main : illustrations stylisées, histoires rigolotes et porteuses de sens, sons ciselés, livres imprimés sur du papier offset avant que la marmotte ne mette “le chocolat dans le papier d’alu.” Quel que soit son âge, l’enfant trouvera un livre à sa taille : S s’il est tout-petit, M s’il a moins de 6 ans et L s’il sait lire. S’il aime la POP, il se jettera sur la toute nouvelle collec d’Édouard Manceau ! Il veut une version en braille et gros caractères ? On a ! Une version numérique ? On a ! Une version en langue des signes ? On a aussi ! Suffit de se fier aux pictogrammes.

️ Les activités proposées : ️

> Samedi 16 mars

11h30 : lecture « Kamishibaï » proposée par A2MIMO // à partir de 4 ans · 5-20 min

à partir de 14h00 : atelier « coloriage » proposé par Le Diplodocus // à partir de 4 ans

14h00 : atelier « jeux tactiles, tu tactiles : fonctionnement de l’alphabet braille » proposée par Benjamin Média // à partir de 8 ans · 1h30

16h00 : lecture « Rataba à Bornéo » proposée par Ambre Fage // tout public · 15-20min

17h00 : lecture « Kamishibaï » proposée par A2MIMO // à partir de 4 ans · 5-20 min

> Dimanche 17 mars

11h30 : lecture « Kamishibaï » proposée par A2MIMO // à partir de 4 ans · 5-20 min

à partir de 14h00 : atelier « coloriage » proposé par Le Diplodocus // à partir de 4 ans

14h00 : atelier « Fabriquer son marque-page d’art » proposé par Les Ecologistes de l’Euzière // à partir de 6 ans · 30-45 min

16h00 : atelier « jeux tactiles, tu tactiles : fonctionnement de l’alphabet braille » proposée par Benjamin Média // à partir de 8 ans · 1h30

Lecture Kamishibaï. Découverte de l’histoire de « Rosanui » (livre d’Emma Robert et Romain Lubière chez A2MIMO) au travers d’un kamishibaï : technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï ou théâtre en bois. Durée 5 à 20 mn + découverte du livre imprimé. à partir de 4 ans.

Dédicace de Serge Mueller co-auteur de « Une hirondelle s’en va », « Une graine a germé », « Une libellule a pondu » avec Marion Bottollier-Curtet sur le stand des écologistes de l’Euzière.

Serge Mueller : entre art et nature, son cœur balance. Et a toujours balancé, d’aussi loin qu’il se souvienne. Tout petit, il gribouillait partout et tout le temps, et pouvait passer des heures à observer les oiseaux et les fourmis. Devenu enseignant en biologie végétale à l’Université de Montpellier, à force de lire le soir des albums jeunesse à ses enfants, il a eu envie de leur en dessiner.

Exposition du travail d’Ambre Fage, étudiante à l’IPESAA dans le cadre des résidence étudiantes à En traits libres. Ambre exposera son travail autour de son livre « Rataba à Bornéo ».

Une Monstera domestiquée qui part à l’aventure à travers la jungle de l’île indonésienne. Tout en montrant la culture du pays, l’album a comme visée de sensibiliser les enfants sur la protection de la forêt, ses peintures rupestres et sa faune diversifiée. Pour les 5-7 ans. Ambre Fage sera en résidence du 15 mars au 4 avril.

Librairie « En traits libres » 1 rue Voltaire 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie

jeunesse enfant