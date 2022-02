Festival Jeunesse Enfance de l’Art 13ème édition Esclottes, 5 juin 2022, Esclottes.

Festival Jeunesse Enfance de l’Art 13ème édition Esclottes

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-05 19:00:00

Esclottes Lot-et-Garonne Esclottes Lot-et-Garonne

EUR 13ème édition pour ce festival familial qui fait la part belle aux animations culturelles et aux spectacles professionnels jeune public et tout public

Animations : Manège écologique ( Le Petit Clapotis du Grand Large), fresque géante (Mickaëlle Delamé), tissage (Fils et Entrelacs) attelage, maquillage (Centre de Loisirs), spéléo-arbre, percussions, animations pour les tout-petits ( Relais Assistantes Maternelles) la tentes des livres, ( Bibliothèque municipale de Duras) poterie, jeux anciens (Les Estaminets), ateliers Eco-Citoyenneté, exposition de peinture…

+33 5 53 79 23 86

Esclottes

dernière mise à jour : 2022-02-10