FESTIVAL JEUNESSE EN COURT Villeneuve-lès-Maguelone, samedi 15 juin 2024.

Après les succès des deux premières éditions présidées par Jean-Claude Dreyfus et Francis Perrin, la troisième édition du Festival aura lieu le samedi 15 Juin 2024 de 14h00 à 17h00 au théâtre Jérôme Savary de Villeuneve-Lès-Maguelone et sera présidée par Michel Boujenah.

Il sera entouré de personnalités du monde du cinéma comme le producteur Areil Zeitoun, le Youtubeur Jerry Talks spécialiste des coulisses du cinéma, la réalisatrice Delphine Berger …

Programme :

14h00 Ouverture du Festival par les membres du Jury Pro et diffusion du film d’ouverture hors compétition.

14h30 Diffusion des courts métrages de la Catégorie Jeune pour les réalisateurs de moins de 18 ans.

15h30 Diffusion des courts métrages de la Catégorie Pro pour les réalisateurs de 18 à 25 ans.

16h30 Cérémonie de remise des prix Meilleur Scénario ; Meilleure Actrice ; Meilleur Acteur ; Meilleure Réalisation ; Prix du Public ; Grand Prix du Festival

Le public présent dans la salle votera pour ses 2 courts métrages préférés dans chaque catégorie. .

Centre Culturel Bérenger de Frédol

235 boulevard des Moures

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie accueil.bdf@villeneuvelesmaguelone.fr

