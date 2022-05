Festival jeunesse de théâtre amateur Vauvert Vauvert Catégorie d’évènement: Vauvert

Vauvert Gard Vauvert 3 jours de spectacles non stop , 34 spectacles, 25 troupes venues de la région et parfois d’au delà, 700 jeunes comédiens (7 à 19 ans), 4 salles de spectacle et près de 50 bénévoles.Restauration et buvette sur place – Organisé par l’association Rives +33 4 66 73 38 21 Droits libres

