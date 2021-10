Autry-le-chatel Salle des fêtes Marcel Legras Autry-le-Châtel Festival Jeunesse à Autry-le-Châtel Salle des fêtes Marcel Legras Autry-le-chatel Catégorie d’évènement: Autry-le-Châtel

Salle des fêtes Marcel Legras, le samedi 30 octobre à 13:30

1er Festival jeunes en scène à Autry-le-Châtel : l’espace de vie social itinérant propose des animations et des ateliers le samedi 30 octobre de 13 h 30 à 22 h à destination des ados, des familles. Au programme : cinéma, atelier d’initiation au théâtre d’improvisation, activités sportives en famille, concerts, démonstration d’activités, ateliers familles. Ce festival est organisé par les jeunes du territoire Berry-Loire-Puisaye , accompagnés par la ligue de l’enseignement du Loiret dans le cadre de Cultur’Ados. Gratuit. Evénement soumis au pass sanitaire. 1er festival jeunesse organisé par l’espace de vie social itinérant de la CCBLP se déroulant à Autry-le-Châtel Salle des fêtes Marcel Legras Rue des Vallées, Salle des fêtes Marcel Legras, Autry-le-chatel Autry-le-chatel

2021-10-30T13:30:00 2021-10-30T22:00:00

