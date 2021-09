Hyères Hyères Hyères, Var Festival JEUNES Hyères Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Var

Festival JEUNES Hyères, 27 septembre 2021, Hyères. Festival JEUNES 2021-09-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-16 Centre-ville 9 rue Brest

Hyères Var Dans le cadre de la troisième édition du Festival des jeunes artistes, la Galerie Marie POSCIA, présente Anna Kirakosyan, Aurélien Vérité et Lola Collado. ghisseguin@wanadoo.fr +33 6 31 21 94 45 https://www.galerie-marieposcia.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hyères, Var Autres Lieu Hyères Adresse Centre-ville 9 rue Brest Ville Hyères lieuville 43.11804#6.12992