Festival Jeunes – Atelier artistique N°4 – » Arts plastiques » Broût-Vernet Catégories d’Évènement: Allier

Broût-Vernet

Festival Jeunes – Atelier artistique N°4 – » Arts plastiques », 11 avril 2023, Broût-Vernet . Festival Jeunes – Atelier artistique N°4 – » Arts plastiques » Centre Social La Magic Broût-Vernet Allier

2023-04-11 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-14 18:00:00 18:00:00 Broût-Vernet

Allier Révèle l’artiste qui est en toi, et viens rejoindre la team guidée par Valérie, plasticienne de L’atelier VaIkaz’Art, dans un projet d’autoportrait 3D en carton que tu exposeras le Vendredi 14 Avril. Broût-Vernet

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Broût-Vernet Autres Lieu Broût-Vernet Adresse Centre Social La Magic Broût-Vernet Allier Ville Broût-Vernet Departement Allier Lieu Ville Broût-Vernet

Broût-Vernet Broût-Vernet Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brout-vernet /

Festival Jeunes – Atelier artistique N°4 – » Arts plastiques » 2023-04-11 was last modified: by Festival Jeunes – Atelier artistique N°4 – » Arts plastiques » Broût-Vernet 11 avril 2023 Allier Broût-Vernet Centre Social La Magic Broût-Vernet Allier

Broût-Vernet Allier