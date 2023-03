Festival Jeunes – Atelier artistique N°2 – » Breakdance » Ébreuil Catégories d’Évènement: Allier

Ébreuil

Festival Jeunes – Atelier artistique N°2 – » Breakdance », 11 avril 2023, Ébreuil

2023-04-11 – 2023-04-14

Allier Viens découvrir ou approfondir la pratique de Breakdance et créer une chorégraphie avec Arnaud Ousset de la compagnie Suprême Legacy, présentée le Vendredi 14 Avril. Ébreuil

