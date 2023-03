Festival Jeunes – Apéro spectacle Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’Évènement: Allier

Festival Jeunes – Apéro spectacle
18 avril 2023
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Salle Bernard Coulon

« On ne parle pas avec des moufles ! » par la compagnie Propos -Antony Guyon et Denis Plossard. Ce duo est un conte burlesque, l'épopée d'un entendant et d'un sourd bloqués dans un ascenseur en panne. L'un n'entend pas, l'autre ne signe pas.

