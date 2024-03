Festival jeune public « Ribambelle » Théâtre du Champ Exquis Blainville-sur-Orne, mercredi 6 mars 2024.

Festival jeune public « Ribambelle » Théâtre du Champ Exquis Blainville-sur-Orne Calvados

Le Festival Ribambelle est un rendez-vous annuel qui fêtait ses 25 ans l’année dernière. En 2024, retrouvons-nous du 6 au 27 mars (avec une ouverture pendant les vacances d’hiver à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen) autour du théâtre, du théâtre d’objets, de la littérature, de la musique, du chant, de la danse, du conte, des arts visuels et numériques, du cinéma, des arts plastiques… Une programmation ouverte sur l’actualité jeune public à l’échelle du territoire national, européen et international.

Consacré au spectacle vivant pour le jeune public 0-12 ans, le festival propose aussi des événements en résonnance avec la programmation autour des textes contemporains (Sylvain Levey), des expositions (Thomas de la Pinta), des rencontres d’auteurs, des bords de scène… Le tout à partager en famille ou en groupe (scolaire, crèche, relais d’assistantes maternelles, centre de loisirs…). Le Festival propose ainsi des esthétiques artistiques multiples avec une volonté d’ouverture sur un parcours culturel pour le public sur le territoire.

En effet, des spectacles opérations Hors champ sont diffusés sur le territoire de la Communauté Caen la mer.

Pour le festival, on se retrouve aussi pour La radio à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, le mercredi 6 mars de 15h à 17hLe cinéma au Café des Images avec « La prophétie des grenouilles » (samedi 9 mars à 15h), « Jeune Juliette » (mercredi 20 mars à 14h15) et « Koati » (Dimanche 24 mars à 14h30)Le concert classique avec le Conservatoire & Orchestre de Caen avec le « mini-concert The Snow Man », le mercredi 20 mars à 18hLa météodanse avec le Centre chorégraphique national de Caen pour « Temps de Baleine », le mardi 12 mars à 19h30

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:00:00

fin : 2024-03-27 23:00:00

Théâtre du Champ Exquis 8 rue Roger Salengro

Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie communication@champexquis.com

L’événement Festival jeune public « Ribambelle » Blainville-sur-Orne a été mis à jour le 2024-03-01 par Calvados Attractivité