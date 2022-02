Festival Jeune Public : « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson » Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer Catégories d’évènement: Sanary-sur-Mer

Var

Festival Jeune Public : « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson » Sanary-sur-Mer, 18 février 2022, Sanary-sur-Mer. Festival Jeune Public : « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson » Quai Wilson Esplanade du Quai Wilson Sanary-sur-Mer

2022-02-18 11:00:00 11:00:00 – 2022-02-18 15:45:00 15:45:00 Quai Wilson Esplanade du Quai Wilson

Sanary-sur-Mer Var « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson », théâtre musical à dos d’oiseau – Cie de l’Essaim. Quai Wilson Esplanade du Quai Wilson Sanary-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Sanary-sur-Mer, Var Autres Lieu Sanary-sur-Mer Adresse Quai Wilson Esplanade du Quai Wilson Ville Sanary-sur-Mer lieuville Quai Wilson Esplanade du Quai Wilson Sanary-sur-Mer Departement Var

Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sanary-sur-mer/

Festival Jeune Public : « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson » Sanary-sur-Mer 2022-02-18 was last modified: by Festival Jeune Public : « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson » Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer 18 février 2022 Sanary-sur-Mer Var

Sanary-sur-Mer Var